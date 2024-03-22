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21 марта, 23:06

"Он как огонь": Классный руководитель Кологривого заступилась за актёра после пьяной выходки

Классный руководитель Кологривого: Никита не был скандалистом в школьные годы

Актёр Никита Кологривый в школьные годы и сейчас. Обложка © Предоставлено kp.ru Ириной Яровицыной

Актёр Никита Кологривый в школьные годы и сейчас. Обложка © Предоставлено kp.ru Ириной Яровицыной

Педагог Ирина Яровицына из Новосибирска, которая являлась классным руководителем актёра Никиты Кологривого, заступилась за артиста и рассказала, что скандалистом он был не всегда. В беседе с kp.ru она охарактеризовала его как эмоционального человека и прокомментировала недавний громкий скандал с его участием.

По словам Яровицыной, Никита в школьные годы занимался боксом, играл в команде КВН и театре. Педагог вспоминает, что уже тогда его жесты, эмоции и движения были как у профессионала. При этом скандалистом он не был, как утверждает бывшая классная руководительница актёра.

Комментируя скандал с его участием в новосибирском баре, педагог признала, что Никита по своей натуре человек "очень эмоциональный, экспрессивный и открытый, как огонь". Она считает, что именно эти качества в итоге и позволили ему стать актёром, ведь "талантливые люди не могут быть обычными".

"Вместе с тем Никита очень добрый, отзывчивый, благодарный. Он окончил школу 12 лет назад. Никита — единственный ученик, который звонит и поздравляет со всеми праздниками. При всей эпатажности, которую мы видим, он очень уважительный человек. Когда в школе была встреча несколько дней назад, он сфотографировался с каждым учеником, который пришёл, и даже не обращал внимания на то, что опаздывал в другое место", — делится Яровицына.

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Напомним, Никита Кологривый посетил свой родной город Новосибирск и отметился там громким пьяным дебошем: пришёл в одно из заведений, напился и начал приставать к сотруднице, а потом и вовсе устроил драку. Актёра задержали, он раскаялся в содеянном, назвав поступок "дуростью". По словам артиста, он уже извинился перед пострадавшей и руководством бара. Позднее он публично извинился перед поклонниками за пьяную выходку. Тем не менее суд постановил арестовать его на семь суток.

Оксана Попова
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