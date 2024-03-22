"Он как огонь": Классный руководитель Кологривого заступилась за актёра после пьяной выходки

Педагог Ирина Яровицына из Новосибирска, которая являлась классным руководителем актёра Никиты Кологривого, заступилась за артиста и рассказала, что скандалистом он был не всегда. В беседе с kp.ru она охарактеризовала его как эмоционального человека и прокомментировала недавний громкий скандал с его участием.

По словам Яровицыной, Никита в школьные годы занимался боксом, играл в команде КВН и театре. Педагог вспоминает, что уже тогда его жесты, эмоции и движения были как у профессионала. При этом скандалистом он не был, как утверждает бывшая классная руководительница актёра.

Комментируя скандал с его участием в новосибирском баре, педагог признала, что Никита по своей натуре человек "очень эмоциональный, экспрессивный и открытый, как огонь". Она считает, что именно эти качества в итоге и позволили ему стать актёром, ведь "талантливые люди не могут быть обычными".