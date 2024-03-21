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21 марта, 06:04

Никиту Кологривого посадили в четырёхместную камеру в новосибирском ИВС

Российского актёра Никиту Кологривого посадили в четырёхместную камеру в новосибирском ИВС. Он будет отбывать наказание в компании других административных правонарушителей, сообщает SHOT.

Арестованный Никита Кологривый. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, индивидуальную камеру Кологривому предоставлять не стали. Кроме того, артисту не дали взять с собой книги и бумагу с ручкой.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 19 марта Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Затем набросился на других сотрудников с кулаками. После инцидента артиста отправили в спецприёмник, а менеджер артиста отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде Кологривый раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость", однако суд постановил арестовать актёра на семь суток. На суде он также заявил, что извинился перед пострадавшей и руководством бара, а также пообещал больше не кусаться.

Камеры сняли, как игривый Кологривый сделал кусь в сибирском баре
Камеры сняли, как игривый Кологривый сделал кусь в сибирском баре
Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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