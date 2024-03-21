Никиту Кологривого посадили в четырёхместную камеру в новосибирском ИВС
Российского актёра Никиту Кологривого посадили в четырёхместную камеру в новосибирском ИВС. Он будет отбывать наказание в компании других административных правонарушителей, сообщает SHOT.
Арестованный Никита Кологривый. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, индивидуальную камеру Кологривому предоставлять не стали. Кроме того, артисту не дали взять с собой книги и бумагу с ручкой.
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 марта Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Затем набросился на других сотрудников с кулаками. После инцидента артиста отправили в спецприёмник, а менеджер артиста отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде Кологривый раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость", однако суд постановил арестовать актёра на семь суток. На суде он также заявил, что извинился перед пострадавшей и руководством бара, а также пообещал больше не кусаться.