Российского актёра Никиту Кологривого посадили в четырёхместную камеру в новосибирском ИВС. Он будет отбывать наказание в компании других административных правонарушителей, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, индивидуальную камеру Кологривому предоставлять не стали. Кроме того, артисту не дали взять с собой книги и бумагу с ручкой.