Регион

Уведомления отключены

21 марта, 04:59

"Пойду сидеть на киче": Кологривый согласился с решением суда об аресте и пообещал больше не кусаться

Актёр Кологривый после оглашения приговора заявил, что согласен с решением суда

Актёр Никита Кологривый после оглашения приговора в Центральном суде Новосибирска заявил, что полностью согласен с вердиктом. Об этом с места событий передаёт корреспондент SHOT.

Никита Кологривый заявил, что согласен с решением суда. Видео © Telegram / SHOT

"Пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое мне ещё в голову придёт", — заявил Кологривый после оглашения приговора.

Известный продюсер оценил шансы Кологривого остаться в кино после дебоша
Известный продюсер оценил шансы Кологривого остаться в кино после дебоша

Напомним, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Затем набросился на других посетителей с кулаками. После инцидента артиста отправили в спецприёмник, а менеджер артиста отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде Кологривый раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость", однако суд постановил арестовать актёра на семь суток. На суде он заявил, что извинился перед пострадавшей и руководством бара, а также пообещал больше не кусаться.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Никита Кологривый
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров