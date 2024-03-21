"Пойду сидеть на киче": Кологривый согласился с решением суда об аресте и пообещал больше не кусаться
Актёр Кологривый после оглашения приговора заявил, что согласен с решением суда
Актёр Никита Кологривый после оглашения приговора в Центральном суде Новосибирска заявил, что полностью согласен с вердиктом. Об этом с места событий передаёт корреспондент SHOT.
Никита Кологривый заявил, что согласен с решением суда. Видео © Telegram / SHOT
"Пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое мне ещё в голову придёт", — заявил Кологривый после оглашения приговора.
Напомним, в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к официантке и, получив отказ, прикусил её за ногу. Затем набросился на других посетителей с кулаками. После инцидента артиста отправили в спецприёмник, а менеджер артиста отменил его выступление в "Барвихе Luxury Village". В суде Кологривый раскаялся в содеянном и заявил, что совершил "дурость", однако суд постановил арестовать актёра на семь суток. На суде он заявил, что извинился перед пострадавшей и руководством бара, а также пообещал больше не кусаться.
Telegram / SHOT