Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

ФСБ начала проверку лишённого лицензии "Киви банка"

В Москве похоронили Алексея Навального*

СК закрыл уголовное дело об отмывании 130 млн против блогерши Лерчек и её мужа

Российские силы ПВО за неделю сбили три украинских самолёта и 639 дронов ВСУ

Захарян и Головин вошли в состав сборной РФ по футболу на мартовские игры

ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК и пунктам дислокации ВСУ

Песков высказался о публикации стамбульского договора с Украиной 2022 года

В Кремле высказались об аудиозаписи из Бундесвера о планах "бомбить Крымский мост"

Звезду "Спартака" Промеса всё ещё держат в Дубае

В Париже заявили, что французы не должны погибать за Украину

Пьяная "баба во вдоре" покусала полицейского и пригрозила ему "связями"

Нетрезвая женщина укусила руку инспектору ДПС в Петербурге

1 марта, 12:54
Женщина накинулась на полицейских в Петербурге. Видео © VK / Это факт

Женщина накинулась на полицейских в Петербурге. Видео © VK / Это факт

В Петербурге женщина укусила инспектора ДПС, когда он составлял на неё протокол за вождение в нетрезвом виде. Теперь на нарушительницу завели уголовное дело и за применение насилия к представителю власти. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Женщина накинулась на полицейских в Петербурге. Видео © VK / Это факт

Женщину за рулём иномарки инспекторы остановили 25 февраля. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование на алкоголь. Когда полицейский оформлял документы, нарушительница начала оскорблять стражей порядка и угрожать им своими "связями".

"Я баба во дворе. Во что ты ввязался? Как ты сильно будешь об этом жалеть. В семидесятый отдел едем быстро!" — кричала она.

В довершение слов женщина укусила сотрудника ДПС. Суд выписал ей штраф 30 тысяч рублей за нетрезвую езду, а также лишил прав. Кроме того, она стала фигурантом уголовного дела за укус полицейского.

В России у водителей начали изымать права за номера, установленные сбоку бампера
В России у водителей начали изымать права за номера, установленные сбоку бампера

Ранее дальнобойщик на Урале в течение шести часов умирал от инсульта на глазах у сотрудников Госавтоинспекции, которые не смогли определить его состояние и приняли его за пьяного, оставив "прийти в себя" в кабине фуры с выключенным отоплением.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!