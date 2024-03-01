Пьяная "баба во вдоре" покусала полицейского и пригрозила ему "связями" Нетрезвая женщина укусила руку инспектору ДПС в Петербурге 1 марта, 12:54 Женщина накинулась на полицейских в Петербурге. Видео © VK / Это факт

В Петербурге женщина укусила инспектора ДПС, когда он составлял на неё протокол за вождение в нетрезвом виде. Теперь на нарушительницу завели уголовное дело и за применение насилия к представителю власти. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Женщина накинулась на полицейских в Петербурге. Видео © VK / Это факт

Женщину за рулём иномарки инспекторы остановили 25 февраля. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование на алкоголь. Когда полицейский оформлял документы, нарушительница начала оскорблять стражей порядка и угрожать им своими "связями".

"Я баба во дворе. Во что ты ввязался? Как ты сильно будешь об этом жалеть. В семидесятый отдел едем быстро!" — кричала она.

В довершение слов женщина укусила сотрудника ДПС. Суд выписал ей штраф 30 тысяч рублей за нетрезвую езду, а также лишил прав. Кроме того, она стала фигурантом уголовного дела за укус полицейского.

Ранее дальнобойщик на Урале в течение шести часов умирал от инсульта на глазах у сотрудников Госавтоинспекции, которые не смогли определить его состояние и приняли его за пьяного, оставив "прийти в себя" в кабине фуры с выключенным отоплением.

Авторы Татьяна Миссуми