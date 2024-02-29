В России у водителей начали изымать права за номера, установленные сбоку бампера

Сотрудники ГИБДД начали забирать водительские удостоверения у хозяев праворульных машин за номерные знаки, установленные не по центру оси автомобиля. Об этой правоприменительной практике рассказал адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько в интервью "Газете.ru".

"Человек купил праворульную "хонду", у которой штатное крепление квадратного номера спереди справа. Такая установка допускается поправкой в ГОСТе, введённой в октябре 2023 года", — рассказывает юрист.

По его словам, спустя несколько месяцев этот водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые запротоколировали нарушение по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков" и постановили несоблюдение им пункта "ж.3" Национального стандарта ГОСТ, который гласит о том, что номерной знак должен быть расположен по оси симметрии либо слева от неё.

Адвокат отметил, что пункт представляет собой приложение к основному примечанию, в котором сказано, что номерные таблички должны находиться на предусмотренных местах. Если таковых не имеется, то разрешается крепление номера по осевой линии или слева. В итоге суд постановил, что водитель установил номер не там, где положено, поэтому гражданин лишился прав сроком на один месяц. Сейчас идёт обжалование вердикта. Как отметил Радько, это не единственный случай подобного трактования правил представителями ГИБДД.