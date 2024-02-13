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12 февраля, 21:21

Названо четыре признака авто, которые гарантируют остановку первым же патрулём ДПС

Автоэксперт Шапарин: Старые машины с тонировкой чаще привлекают внимание ДПС

Инспекторы ДПС гораздо чаще тормозят транспортные средства, обладающие некоторыми внешними особенностями. Их в беседе с "Газетой.ru" перечислил автоэксперт Антон Шапарин.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза, в первую очередь внимание к себе привлекают старые развалюхи. Для полицейского остановленная ржавая машина — это, как правило, сразу несколько протоколов за неисправные фары, отсутствие ОСАГО, неработающие тормоза и так далее. Ещё взмахи полосатым жезлом гораздо чаще видят владельцы автомобилей с красивыми номерами.

"Многие смотрят на тонировку, а также резкие манёвры безотносительно марки и модели автомобиля", — назвал ещё два триггера для ДПС Шапарин.

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А между тем в России заметно увеличились продажи новых легковушек. В январе 2024-го автовладельцы приобрели на 77,3% больше машин, чем год назад.

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Илья Пушкарев
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