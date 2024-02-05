Продажи новых легковых авто в России в январе увеличились на 77,3%

В России выросли продажи легковых автомобилей. Об этом заявила пресс-служба аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

"По итогам января нынешнего года в России было реализовано 80 212 новых легковых машин, что на 77,3% больше, чем в январе 2023-го. Лидером рынка остаётся отечественная LADA, доля которой опустилась ниже отметки в 28% (год назад она составляла 39%)", — выяснили эксперты.

В январе этого года дилерам удалось продать более 22,2 тысячи новых отечественных легковушек этой марки. Также в топ вошли иномарки китайских брендов Haval (9620 машин), Geely (8998), Chery (8801), Changan (4893), EXEED (2758), OMODA (2668), Lixiang (1741) и TANK (1733).

Также особой популярностью пользуется и корейская KIA (1299). Примечательно, что этот бренд показывает отрицательную динамику рынка к январю прошлого года (-43,4%), в то время как остальные демонстрируют рост объёмов реализации.