В России заметили новый кроссовер Geely Boyue Cool

У парковки российского представительства китайской автомобильной марки Geely обнаружили кроссовер Geely Boyue Cool. Модель является более компактным "младшим братом" Atlas, который в Поднебесной продаётся под названием Boyue L. Вероятно, новинку привезли для изучения потенциального спроса в России, однако на деле всё может быть куда проще.

Как пишет Quto.ru, Boyue Cool меньше своего "родственника" в длину, ширину и по колёсной базе. Он построен на "вольвовской" платформе CMA, но содержит техническую начинку от хорошо знакомого россиянам Coolray — турбомотор объёмом 1,5 литра и мощностью в 181 лошадиную силу, семиступенчатая роботизированная коробка передач и передний привод.

Помимо, казалось бы, очевидной подготовки Geely к старту продаж модели в нашей стране, нельзя исключать, что автомобиль принадлежит "серому" продавцу. К слову, подобные машины уже появились на популярных сайтах объявлений, а на рамке номерного знака указаны контакты как раз крупного дилера.