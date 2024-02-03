Способный привести к ДТП дефект вынудил Tesla отозвать более 2,2 миллиона электрокаров

Американская компания Tesla отзывает более двух миллионов электрокаров для обновления программного обеспечения. Как сообщили в пресс-службе Государственной администрации контроля безопасности на дорогах Штатов, речь идёт о 2 193 869 автомобилях.

В свою очередь, Associated Press пишет, что сигнальные огни на индикаторах имеют меньший размер шрифта, чем требуется по федеральным стандартам безопасности. Считается, что это может затруднить чтение важной информации по безопасности, повысив риск ДТП. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отзыв автомобилей Tesla предполагает замену нескольких пикселей на экране, а программные дефекты могут быть устранены и дистанционно.