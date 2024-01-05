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5 января, 12:47

Tesla отзывает 1,6 млн авто из-за грозящего аварией сбоя

Tesla отзовёт в КНР 1,6 млн авто из-за проблем в системе помощи водителю

Американская компания Tesla отзывает свыше 1,6 миллиона электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР. Отзыв касается моделей Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y.

Такая проблема может привести к ДТП. Для её устранения подразделения Tesla в Пекине и Шанхае планируют оптимизировать функцию, автоматизируя систему помощи. В управлении отметили, что это позволит устранить риски.

"Tesla" направит уведомления владельцам машин, подлежащих отзыву. При оптимизации программы будет использован метод обновления по воздуху, который позволит водителям не приезжать в мастерскую, а в случае отсутствия такой возможности им предложат бесплатно посетить сервисные центры.

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А ранее Лайф сообщал, что около двух миллионов проданных в США электромобилей Tesla будут отозваны из-за системы автопилотирования. В ней, согласно двухлетнему расследованию Национального управления безопасностью движения (NHTSA), примерно тысячи аварий с этими машинами, имеются уязвимости.

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Александра Мышляева
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