В 2024 году российскому рынку обещают 30 ожидаемых автопремьер
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Телеграм-канал "Автовоз" опубликовал график появления в России новых автомобилей. В течение нынешнего года минимум 12 марок выведут на рынок три десятка моделей, большая часть которых поступит в продажу уже в первом квартале. Это будут автомобили брендов Dongfeng, Exlantix, JAC, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, M-Hero, Omoda, Oting и Wey.
Календарь автопремьер РФ на первый квартал 2024 года. Фото © Телеграм-канал avto_voz
В графике также фигурирует электромобиль Evolute i-Space, а также упоминаются три модели Dongfeng: компания договорилась о сборке партии кросс-купе ix5 и кроссоверов ix7 на мощностях калининградского "Автотора". Скоро они должны появиться у дилеров.
В февральских премьерах значится пикап JAC T9. На российском рынке он будет представлен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью более 230 л.с., восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. На последний месяц зимы также перенесён запуск внедорожника Oting Paladin, который является китайским аналогом автомобиля Nissan Terra с мотором от Mitsubishi.
Ранее Life.ru сообщал, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начали выпуск автомобилей собственного бренда под "будоражащим" названием Xcite ("Иксайт"). Начало продаж планируется на весну 2024 года. Внешний облик новинки обещают раскрыть совсем скоро.