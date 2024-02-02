В 2024 году российскому рынку обещают 30 ожидаемых автопремьер

Телеграм-канал "Автовоз" опубликовал график появления в России новых автомобилей. В течение нынешнего года минимум 12 марок выведут на рынок три десятка моделей, большая часть которых поступит в продажу уже в первом квартале. Это будут автомобили брендов Dongfeng, Exlantix, JAC, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, M-Hero, Omoda, Oting и Wey.

Календарь автопремьер РФ на первый квартал 2024 года. Фото © Телеграм-канал avto_voz

В графике также фигурирует электромобиль Evolute i-Space, а также упоминаются три модели Dongfeng: компания договорилась о сборке партии кросс-купе ix5 и кроссоверов ix7 на мощностях калининградского "Автотора". Скоро они должны появиться у дилеров.

В февральских премьерах значится пикап JAC T9. На российском рынке он будет представлен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью более 230 л.с., восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. На последний месяц зимы также перенесён запуск внедорожника Oting Paladin, который является китайским аналогом автомобиля Nissan Terra с мотором от Mitsubishi.