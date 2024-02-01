Эксперт раскрыл, как быстро гниют китайские кроссоверы

Многие, вспоминая китайские кроссоверы начала 2000-х годов, до сих пор считают, что эти автомобили начинают ржаветь в первую же зиму. Однако эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов отметил, что это миф.

Специалист посетил завод Haval в Тульской области, где производят такие модели, как Jolion, F7, H9 и Dargo. По его словам, недавно местные инженеры распилили кузов одного из первых выпущенных Haval F7 с пробегом 120 тысяч километров, чтобы выявить недостатки. Слоя краски во внутренних полостях не было, однако коррозии за четыре года не появилось. Виноградов уточнил, что лакокрасочное покрытие испытывают в специальных камерах с соляным туманом.

"Загоняются в коррозионную камеру и сами автомобили, но собственной камеры такого размера у завода нет — пользуются услугами полигона НАМИ под Дмитровом. Прямо сейчас там в самом разгаре очередные испытания кроссовера Dargo, имитирующие 12 лет эксплуатации — 127 циклов в коррозионной камере с соляным туманом, по шесть часов каждый", — указал Виноградов.