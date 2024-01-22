В России накопились запасы автомобилей, которые не могут распродать, пишут СМИ

Российские автомобильные дилеры не могут распродать складские запасы. Как сообщает портал 74.ru, у некоторых ретейлеров затоваривание достигло уровня продаж за два месяца, при этом новые поставки не прекращаются.

По данным издания, такая ситуация начала наблюдаться уже во второй половине 2023 года, когда на рынке автомобилей произошло охлаждение спроса. Причинами, в частности, стали повышение ставки утильсбора и поднятие Центробанком ключевой ставки.

Тем не менее, как считают аналитики, ожидать значительного падения цен по причине охлаждения спроса не стоит. Некоторые дилеры снижали ценники ещё до этих событий, но активность в данном вопросе наблюдается далеко не у всех продавцов. К примеру, модели Lada и УАЗ вряд ли подешевеют, полагают эксперты.