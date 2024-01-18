В АвтоВАЗе рассказали, когда и где начнутся продажи машин под новым брендом
Глава АвтоВАЗа Соколов: Продажи машин под новым брендом начнутся в 2024 году
АвтоВАЗ начнёт продавать автомобили под новым брендом, выпущенные на заводе компании в Санкт-Петербурге, весной этого года. Об этом сообщил глава корпорации Максим Соколов.
"Линейка нашей продукции будет расширяться, в том числе за счёт партнёрских, лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал новый бренд", — рассказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, новые автомобили компании можно будет приобрести в дилерских центрах Lada. Название нового бренда станет известно в ближайшее время, отметил Соколов.
Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак в форме Х, а также представил эмблему нового бренда. Предполагается, что под ним компания будет выпускать различные товары, в том числе и автомобили.