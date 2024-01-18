В АвтоВАЗе рассказали, когда и где начнутся продажи машин под новым брендом

АвтоВАЗ начнёт продавать автомобили под новым брендом, выпущенные на заводе компании в Санкт-Петербурге, весной этого года. Об этом сообщил глава корпорации Максим Соколов.

"Линейка нашей продукции будет расширяться, в том числе за счёт партнёрских, лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал новый бренд", — рассказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, новые автомобили компании можно будет приобрести в дилерских центрах Lada. Название нового бренда станет известно в ближайшее время, отметил Соколов.