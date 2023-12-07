АвтоВАЗ начнёт поставлять машины Lada в Иран в 2024 году 7 декабря, 12:59 АвтоВАЗ хочет поставлять машины Lada в Иран в 2024 году. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Российский АвтоВАЗ собирается поставлять в Иран автомобили Lada в следующем году, переговоры уже ведутся. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Иран будет играть одно из важных направлений и с точки зрения прямого экспорта автомобилей, и экспорта машинокомплектов для их последующей сборки", — пояснил он журналистам.

Соколов добавил, что модельный ряд на экспорт будет определяться чуть позже. По его словам, в Иране есть барьеры, которые выполняют протекционистскую роль, но это преодолимо.

Ранее сообщалось, что в России за три квартала 2023 года продажи автомобилей Lada выросли на 96%. Всего было продано свыше 242 тысяч новых российских машин.

Авторы Татьяна Миссуми