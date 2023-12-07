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АвтоВАЗ начнёт поставлять машины Lada в Иран в 2024 году

7 декабря, 12:59
<p>АвтоВАЗ хочет поставлять машины Lada в Иран в 2024 году. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

АвтоВАЗ хочет поставлять машины Lada в Иран в 2024 году. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Российский АвтоВАЗ собирается поставлять в Иран автомобили Lada в следующем году, переговоры уже ведутся. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Иран будет играть одно из важных направлений и с точки зрения прямого экспорта автомобилей, и экспорта машинокомплектов для их последующей сборки", — пояснил он журналистам.

Соколов добавил, что модельный ряд на экспорт будет определяться чуть позже. По его словам, в Иране есть барьеры, которые выполняют протекционистскую роль, но это преодолимо.

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Ранее сообщалось, что в России за три квартала 2023 года продажи автомобилей Lada выросли на 96%. Всего было продано свыше 242 тысяч новых российских машин.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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