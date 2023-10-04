Продажи Lada в России выросли на 96%

За три квартала 2023 года продажи автомобилей Lada выросли на 96%. Об этом сообщила журналистам в среду, 4 октября, пресс-служба АвтоВАЗа. Всего было продано свыше 242 тысяч новых российских машин.

Самая массовая и доступная модель бренда Lada Granta была продана в сентябре 2023 года в количестве 19 913 единиц, и это, как отметили в АвтоВАЗе, новый рекорд с момента старта производства. Свой максимум продаж обновила и Lada Vesta: за прошлый месяц был продан 7301 автомобиль. А Niva Legend в сентябре разошлась тиражом в 4070 автомобилей, что является лучшим показателем аж с 2014 года.