Названа самая "востребованная" у угонщиков модель авто

По итогам января-сентября 2023 года по числу угонов в России лидирует автомобильная марка Hyundai. Об этом говорится в материалах исследования, проведённого российскими страховщиками. На втором месте по угоняемости идёт KIA, а замыкает первую тройку Mitsubishi. Любопытно, что самой "востребованной" у угонщиков моделью стал не представитель "семейства" Hyundai, а южнокорейский седан KIA K5. На эту модель пришлось 14% случаев угона. А уже следом за нею в антирейтинге идут кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.