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2 октября, 13:17

Названа самая "востребованная" у угонщиков модель авто

Статистика: В России в 2023 году чаще всего угоняют автомобили Hyundai

По итогам января-сентября 2023 года по числу угонов в России лидирует автомобильная марка Hyundai. Об этом говорится в материалах исследования, проведённого российскими страховщиками. На втором месте по угоняемости идёт KIA, а замыкает первую тройку Mitsubishi. Любопытно, что самой "востребованной" у угонщиков моделью стал не представитель "семейства" Hyundai, а южнокорейский седан KIA K5. На эту модель пришлось 14% случаев угона. А уже следом за нею в антирейтинге идут кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

Среди регионов, где произошло больше всего автоугонов, лидируют Москва (45%), Подмосковье (10%) и Самарская область (10%). А наибольшее число угонов пришлось на май (28%), февраль (17%) и апрель (17%) 2023 года.

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Житель Сахалина угнал кроссовер, чтобы вытащить из кювета угнанный им же внедорожник

Ранее Лайф рассказывал, как во Владивостоке безработный бомж угнал машину капитана полиции со служебной парковки. Авто преступник припарковал неподалёку, поэтому уже спустя несколько часов его задержали. А в Новой Москве горе-отец "потерял" свою машину с детьми и заявил об угоне.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина
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