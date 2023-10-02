Названа самая "востребованная" у угонщиков модель авто
Статистика: В России в 2023 году чаще всего угоняют автомобили Hyundai
По итогам января-сентября 2023 года по числу угонов в России лидирует автомобильная марка Hyundai. Об этом говорится в материалах исследования, проведённого российскими страховщиками. На втором месте по угоняемости идёт KIA, а замыкает первую тройку Mitsubishi. Любопытно, что самой "востребованной" у угонщиков моделью стал не представитель "семейства" Hyundai, а южнокорейский седан KIA K5. На эту модель пришлось 14% случаев угона. А уже следом за нею в антирейтинге идут кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.
Среди регионов, где произошло больше всего автоугонов, лидируют Москва (45%), Подмосковье (10%) и Самарская область (10%). А наибольшее число угонов пришлось на май (28%), февраль (17%) и апрель (17%) 2023 года.
Ранее Лайф рассказывал, как во Владивостоке безработный бомж угнал машину капитана полиции со служебной парковки. Авто преступник припарковал неподалёку, поэтому уже спустя несколько часов его задержали. А в Новой Москве горе-отец "потерял" свою машину с детьми и заявил об угоне.
ТАСС / Валерий Шарифулин