Житель Сахалина угнал кроссовер, чтобы вытащить из кювета угнанный им же внедорожник

На Сахалине 18-летний парень подозревается в угоне двух автомобилей. На одном из них он дважды за ночь попал в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

В полицию 21 августа обратились двое жителей Поронайска. По их словам, ночью со двора частного дома были угнаны внедорожник стоимостью 2,5 миллиона рублей и кроссовер, цена которого достигает миллиона рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 18-летний юноша.

Как выяснилось, он заранее приметил автомобили во дворе дома и решил наведаться туда ночью. Машины были не заперты, а в замке зажигания находились ключи. Молодой человек сел за руль внедорожника и отправился на нём кататься. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего вернулся в уже знакомый двор и угнал кроссовер. Злоумышленник доехал до первого автомобиля и вытащил его при помощи буксира. После этого парень вернул кроссовер на место.

Затем он продолжил разъезжать на внедорожнике, однако вскоре попал в ещё одно ДТП. Горе-угонщик врезался во встречный автомобиль, после чего скрылся с места инцидента. Чуть позже юношу задержали, он признался в содеянном. В отношении его возбудили два уголовных дела.