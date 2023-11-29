ФСБ завела уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе

Сотрудники ФСБ в Самарской области выявили разглашение коммерческой тайны в российской автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ". Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, инженер-конструктор отраслеобразующего предприятия, которое включено в "Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Российской Федерации", за вознаграждение предоставила третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну.

Вот только в тайне сохранить это не удалось. Обо всём узнали силовики и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время они продолжают разбираться в инциденте и пытаются установить всех причастных к преступлению.