Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 10:35

ФСБ завела уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе

Сотрудники ФСБ в Самарской области выявили разглашение коммерческой тайны в российской автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ". Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, инженер-конструктор отраслеобразующего предприятия, которое включено в "Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Российской Федерации", за вознаграждение предоставила третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну.

Вот только в тайне сохранить это не удалось. Обо всём узнали силовики и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время они продолжают разбираться в инциденте и пытаются установить всех причастных к преступлению.

Безработного москвича арестовали за тайное сотрудничество с другим государством

Безработного москвича арестовали за тайное сотрудничество с другим государством

Ранее Лайф рассказывал, как жителя Донецкой Народной Республики задержали за передачу секретной информации украинской разведке. Он пытался поступить на службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы иметь доступ к государственным тайнам. Для поддержания связи с кураторами мужчина использовал тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Николь Вербер
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров