ФСБ завела уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе
Сотрудники ФСБ в Самарской области выявили разглашение коммерческой тайны в российской автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ". Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По данным следствия, инженер-конструктор отраслеобразующего предприятия, которое включено в "Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Российской Федерации", за вознаграждение предоставила третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну.
Вот только в тайне сохранить это не удалось. Обо всём узнали силовики и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время они продолжают разбираться в инциденте и пытаются установить всех причастных к преступлению.
Ранее Лайф рассказывал, как жителя Донецкой Народной Республики задержали за передачу секретной информации украинской разведке. Он пытался поступить на службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы иметь доступ к государственным тайнам. Для поддержания связи с кураторами мужчина использовал тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.
ТАСС / Александр Манзюк