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17 января, 14:20

АвтоВАЗ решил зарегистрировать товарный знак в форме буквы Х

Дочерняя компания АвтоВАЗа — ООО "Автозавод Санкт-Петербург" — подала заявку на регистрацию нового логотипа. Как следует из материалов Роспатента, эмблема представляет собой стилизованную букву Х, вписанную в овал. Внешний вид торговой марки напоминает логотипы корейской компании Hyundai и китайской XPeng. Отдалённое сходство есть и с логотипом марки Chery, с которой сейчас АвтоВАЗ тесно сотрудничает.

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию логотипа нового бренда. Скриншот документа с сайта Роспатента

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию логотипа нового бренда. Скриншот документа с сайта Роспатента

Предполагается, что под этим брендом АвтоВАЗ сможет выпускать достаточно широкий перечень товаров: от легковых и спортивных и электромобилей до игрушек, гимнастических товаров и даже ёлочных украшений.

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Напомним, что АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырёх семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Ранее Лайф сообщал, что у АвтоВАЗа появится новое семейство машин.

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Сайт АвтоВАЗа

Марина Калегина
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