АвтоВАЗ решил зарегистрировать товарный знак в форме буквы Х

Дочерняя компания АвтоВАЗа — ООО "Автозавод Санкт-Петербург" — подала заявку на регистрацию нового логотипа. Как следует из материалов Роспатента, эмблема представляет собой стилизованную букву Х, вписанную в овал. Внешний вид торговой марки напоминает логотипы корейской компании Hyundai и китайской XPeng. Отдалённое сходство есть и с логотипом марки Chery, с которой сейчас АвтоВАЗ тесно сотрудничает.