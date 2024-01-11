Регион

Уведомления отключены

11 января, 11:25

У АвтоВАЗа появится новое семейство машин

АвтоВАЗ планирует представить новую марку автомобилей в 2024 году

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ намерен представить новый автомобильный бренд в 2024 году. Об этом говорится в презентации, которую представил президент компании Максим Соколов.

"Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D", указано в презентации.

В пресс-службе компании заявили, что речь идёт о планах компании на 2024 год. Однако никаких подробностей в АвтоВАЗе пока не сообщали.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырёх семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

"Ценник не улетел в космос": Путин объяснил, почему подорожали отечественные авто
"Ценник не улетел в космос": Путин объяснил, почему подорожали отечественные авто

В декабре 2023 года Максим Соколов сообщил о том, что в 2024-м АвтоВАЗ собирается поставлять автомобили Lada в Иран, стороны уже приступили к переговорам, но модельный ряд для экспорта ещё не был определён. Он добавил, что в Иране есть барьеры, которые выполняют протекционистскую роль, но это преодолимо.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Юрий Лысенко
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Экономика РФ
  • Авто
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров