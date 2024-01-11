У АвтоВАЗа появится новое семейство машин

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ намерен представить новый автомобильный бренд в 2024 году. Об этом говорится в презентации, которую представил президент компании Максим Соколов.

"Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D", — указано в презентации.

В пресс-службе компании заявили, что речь идёт о планах компании на 2024 год. Однако никаких подробностей в АвтоВАЗе пока не сообщали.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырёх семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.