У АвтоВАЗа появится новое семейство машин
АвтоВАЗ планирует представить новую марку автомобилей в 2024 году
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ намерен представить новый автомобильный бренд в 2024 году. Об этом говорится в презентации, которую представил президент компании Максим Соколов.
"Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D", — указано в презентации.
В пресс-службе компании заявили, что речь идёт о планах компании на 2024 год. Однако никаких подробностей в АвтоВАЗе пока не сообщали.
АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырёх семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
В декабре 2023 года Максим Соколов сообщил о том, что в 2024-м АвтоВАЗ собирается поставлять автомобили Lada в Иран, стороны уже приступили к переговорам, но модельный ряд для экспорта ещё не был определён. Он добавил, что в Иране есть барьеры, которые выполняют протекционистскую роль, но это преодолимо.
ТАСС / Александр Демьянчук