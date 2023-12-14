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14 декабря, 12:44

"Ценник не улетел в космос": Путин объяснил, почему подорожали отечественные авто

Путин: Ценник на машины АвтоВАЗа не улетел в космос, но поднялся на 40%

Цены на машины АвтоВАЗа не улетели в космос, но поднялись на 40%, что тоже, конечно, много. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции. По его словам, подорожание связано с уходом иностранных брендов и ростом цен на импортные компоненты.

Путин объяснил, почему подорожали машины АвтоВАЗа. Видео © LIFE

"Ценник на машины АвтоВАЗа не улетел в космос, но поднялся на 40%. Но и 40% тоже много, я понимаю. <...> Конечно, этот вопрос встал после того, как европейские, японские и южнокорейские бренды ушли из России. АвтоВАЗ, надо сказать, что с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена", — сказал глава государства.

В частности, по словам президента, на стоимость продукции АвтоВАЗа влияют издержки, связанные с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене. В настоящее время стоит задача не только увеличить производство отечественных машин, но и деталей для них. Над этим, в частности, работает Минпромторг.

Путин: Россия планирует произвести более тысячи самолётов к 2030 году

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Ранее Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что высокоскоростные магистрали могут появиться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в направлении юга. По его словам, сейчас самое главное — это создать эффективную и дееспособную структуру, которая сделала бы хороший бизнес-план, модель развития.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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