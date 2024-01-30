На бывшем заводе Nissan в Петербурге начали выпуск авто с "будоражащим" названием

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начали выпуск автомобилей собственного бренда под названием XCITE ("Иксайт"). Об этом проинформировала во вторник, 30 января, пресс-служба автопроизводителя. Название, судя по всему, выбрано неслучайно: в переводе с английского оно означает "будоражить" или "волновать". Начало продаж планируется на весну 2024 года.

"XCITE — первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Согласно среднесрочному плану развития ООО "Автозавод Санкт-Петербург", на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнёрами", — говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Первая партия из нескольких тысяч автомобилей уже сошла с конвейера. Внешний облик новинки обещают раскрыть совсем скоро.