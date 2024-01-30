На бывшем заводе Nissan в Петербурге начали выпуск авто с "будоражащим" названием
Автозавод в Санкт-Петербурге начал выпуск новинок собственного бренда XCITE
Первая партия из нескольких тысяч автомобилей XCITE уже сошла с конвейера. Фото © usertrmk / freepik
На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начали выпуск автомобилей собственного бренда под названием XCITE ("Иксайт"). Об этом проинформировала во вторник, 30 января, пресс-служба автопроизводителя. Название, судя по всему, выбрано неслучайно: в переводе с английского оно означает "будоражить" или "волновать". Начало продаж планируется на весну 2024 года.
"XCITE — первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Согласно среднесрочному плану развития ООО "Автозавод Санкт-Петербург", на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнёрами", — говорится в пресс-релизе автопроизводителя.
Первая партия из нескольких тысяч автомобилей уже сошла с конвейера. Внешний облик новинки обещают раскрыть совсем скоро.
Напомним, что в середине января ООО "Автозавод Санкт-Петербург", который является дочерней компанией АвтоВАЗа, подал заявку на регистрацию нового логотипа. Эмблема представляет собой стилизованную букву Х, вписанную в овал. Внешний вид торговой марки напоминает логотипы корейской компании Hyundai и китайской XPeng. Отдалённое сходство есть и с логотипом марки Chery, с которой сейчас АвтоВАЗ тесно сотрудничает. Ранее Лайф сообщал, что у АвтоВАЗа появятся новые семейства машин. Судя по всему, XCITE — это одно из них.