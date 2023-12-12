Избыток китайских авто на складах в России приведёт к снижению цен на них, пишут СМИ

На складах российских автодилеров нераспроданными остаются около 175 тысяч китайских автомобилей. Об этом сообщил исполнительный директор Автостата Сергей Удалов.

Всего с января по сентябрь текущего года в России продали более 406 тысяч китайских машин, тогда как произвели около 153 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство увеличилось в 3,8 раза, передаёт РБК.

По словам Удалова, в ближайшие месяцы автодилеры начнут активно реализовывать оставшиеся автомобили. Это приведёт к снижению цен на них. В ВТБ предположили, что цены начнут снижаться уже в I квартале 2024 г. Размер скидки, по словам президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина, составит 10–15%.

В Автостате же уверены, что в январе-феврале следующего года на рынке начнётся постепенный спад продаж. В настоящее время уровень реализации остановился на отметке в 110 тысяч автомобилей в месяц. На объём реализации влияет повышение ключевой ставки, снижение объёмов кредитования, а также летнее повышение утильсбора.

Руководитель "Автомаркетолога" Олег Мосеев прокомментировал намерения китайских брендов продать на территории России в 2024 году 1,2 миллиона машин. Он заявил, что при существующих "запредельных" кредитных ставках реализовать такое количество автомобилей просто "нереально".