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4 декабря, 11:51

Автоэксперт спрогнозировал, сколько новых автомобилей продадут по итогам года

Автоэксперт Кадаков: Около 1 млн новых машин будет продано по итогам 2023 года

По итогам года в России будет продано около одного миллиона новых автомобилей. Об этом сообщил автоэксперт и главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, комментируя новость, что продажи новых машин в стране за период с января по ноябрь выросли на 59% по сравнению с данными 2022 года.

По словам специалиста, рост продаж новых автомобилей в России в этот период зафиксирован по отношению к предельно низкой базе прошлого года, когда их некоторое время практически не было.

"Если мы сравним эти результаты с 2021 годом, тоже не самым рекордным и сложным, то мы поймём, что до 2021 года нам ещё ехать и ехать. В этом году будет продано около одного миллиона новых автомобилей. Это, конечно, намного меньше 2021 года, когда было продано почти 1,7 миллиона",  подчеркнул Кадаков в беседе с RT.

Автоэксперт дополнил, что в настоящее время реальный объём продаж намного ниже, чем потенциальный спрос на машины. Дальнейший рост не будет таким заметным, каким был в течение всего года, подытожил Кадаков.

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А ранее Лайф рассказывал, что в России владельцы новых европейских автомобилей столкнулись с блокировками. В частности, проблема коснулась BMW, Mercedes и Renault. По словам специалиста крупного дилерского центра, это связано с тем, что с начала 2022 года автомобильные производители стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение из-за антироссийских санкций.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Дарья Нарыкова
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