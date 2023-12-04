Автоэксперт спрогнозировал, сколько новых автомобилей продадут по итогам года

По итогам года в России будет продано около одного миллиона новых автомобилей. Об этом сообщил автоэксперт и главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, комментируя новость, что продажи новых машин в стране за период с января по ноябрь выросли на 59% по сравнению с данными 2022 года.

По словам специалиста, рост продаж новых автомобилей в России в этот период зафиксирован по отношению к предельно низкой базе прошлого года, когда их некоторое время практически не было.

"Если мы сравним эти результаты с 2021 годом, тоже не самым рекордным и сложным, то мы поймём, что до 2021 года нам ещё ехать и ехать. В этом году будет продано около одного миллиона новых автомобилей. Это, конечно, намного меньше 2021 года, когда было продано почти 1,7 миллиона", — подчеркнул Кадаков в беседе с RT.

Автоэксперт дополнил, что в настоящее время реальный объём продаж намного ниже, чем потенциальный спрос на машины. Дальнейший рост не будет таким заметным, каким был в течение всего года, подытожил Кадаков.