"Превращаются в "кирпич": Россиян предупредили о риске покупки европейских авто

Владельцы европейских иномарок, завезённых в Россию по параллельному импорту, пожаловались на случаи блокировки. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в крупных дилерских центрах и на станциях техобслуживания. Уточняется, что проблема касается таких марок, как BMW, Mercedes и Renault.

"Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в "кирпич" и стоят "мёртвым колом" в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие", — рассказал источник в одном крупном дилерском центре.

Он напомнил, что с начала прошлого года автомобильные производители стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение из-за санкций. Также после этого официальный импорт прекратился. По словам эксперта, когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, они начинают обмениваться кодами. Если информация не совпадает, то автомобиль блокируется.