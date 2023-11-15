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15 ноября, 03:37

"Превращаются в "кирпич": Россиян предупредили о риске покупки европейских авто

"Известия": В России владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками

Владельцы европейских иномарок, завезённых в Россию по параллельному импорту, пожаловались на случаи блокировки. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в крупных дилерских центрах и на станциях техобслуживания. Уточняется, что проблема касается таких марок, как BMW, Mercedes и Renault.

"Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в "кирпич" и стоят "мёртвым колом" в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие", — рассказал источник в одном крупном дилерском центре.

Он напомнил, что с начала прошлого года автомобильные производители стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение из-за санкций. Также после этого официальный импорт прекратился. По словам эксперта, когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, они начинают обмениваться кодами. Если информация не совпадает, то автомобиль блокируется.

Водителям назвали способы обойти блокировку ПО BMW, Audi и Mercedes

Водителям назвали способы обойти блокировку ПО BMW, Audi и Mercedes

Ранее Лайф писал, что продажи автомобилей Lada в России в октябре побили десятилетний рекорд. Так, в общей сложности было реализовано 40,9 тысячи машин.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Анатолий Симоненко
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