Водителям назвали способы обойти блокировку ПО BMW, Audi и Mercedes

Проблемы, возникшие в связи с блокировкой программного обеспечения концернами BMW, Audi и Mercedes на российском рынке, критичны, но частично преодолимы. Пути обхода ограничения доступа назвал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. При этом он предположил, что в связи с блокировкой и ростом популярности китайских марок спрос на немецкие авто в РФ может упасть.

По словам эксперта, владельцы Mercedes могут купить дубликаты электронных ключей в Грузии или Турции за 300 тысяч рублей. Сложнее ситуация обстоит с прошивкой блоков после замены крупных узлов и агрегатов, в том числе из-за ДТП. Если водители авто 2021–2022 годов выпуска могут найти её в Интернете, то владельцам свежих машин придётся запастись терпением и деньгами.

"Решение проблемы — только время. Я думаю, за три-четыре месяца эту проблему научатся обходить. Цена и время", — добавил Казаченко в эфире радио "Комсомольская правда".