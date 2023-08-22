Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели
"Москвич-5" и "Москвич-8" выпустят в 2024 году
"Москвич-5". Обложка © autostat.ru
Автомобильный завод "Москвич" выпустит две новые модели — "Москвич-5" и "Москвич-8". Случится это в следующем, 2024 году. Об этом говорится в презентации гендиректора предприятия Ханса-Петера Мозера, показанной на Московском международном форуме IMAF.
В 2024-м завод намерен произвести 44 тысячи автомобилей, причём 40 тысяч из них — с двигателем внутреннего сгорания, а другие — на электротяге. К 2025 году под брендом "Москвич" появятся ещё две модели.
Ранее Лайф писал, что на выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбэк "Москвич-6". Кроме того, на стенде компании показали городской кроссовер "Москвич-3" и электромобиль "Москвич-3е".