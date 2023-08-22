Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели

Автомобильный завод "Москвич" выпустит две новые модели — "Москвич-5" и "Москвич-8". Случится это в следующем, 2024 году. Об этом говорится в презентации гендиректора предприятия Ханса-Петера Мозера, показанной на Московском международном форуме IMAF.

В 2024-м завод намерен произвести 44 тысячи автомобилей, причём 40 тысяч из них — с двигателем внутреннего сгорания, а другие — на электротяге. К 2025 году под брендом "Москвич" появятся ещё две модели.