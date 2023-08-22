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22 августа, 10:12

Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели

"Москвич-5" и "Москвич-8" выпустят в 2024 году

<p>"Москвич-5". Обложка © <a href="https://www.autostat.ru/news/55019/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">autostat.ru</a></p>

"Москвич-5". Обложка © autostat.ru

Автомобильный завод "Москвич" выпустит две новые модели — "Москвич-5" и "Москвич-8". Случится это в следующем, 2024 году. Об этом говорится в презентации гендиректора предприятия Ханса-Петера Мозера, показанной на Московском международном форуме IMAF.

В 2024-м завод намерен произвести 44 тысячи автомобилей, причём 40 тысяч из них — с двигателем внутреннего сгорания, а другие — на электротяге. К 2025 году под брендом "Москвич" появятся ещё две модели.

Автозавод "Москвич" сообщил об открытии дилерских центров ещё в 12 городах РФ

Автозавод "Москвич" сообщил об открытии дилерских центров ещё в 12 городах РФ

Ранее Лайф писал, что на выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбэк "Москвич-6". Кроме того, на стенде компании показали городской кроссовер "Москвич-3" и электромобиль "Москвич-3е".

Никита Осипов
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