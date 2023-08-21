"Москвич 6" впервые показали на выставке

На столичной выставке "Станция Манеж" представили новый автомобиль бренда "Москвич" — лифтбэк "Москвич 6". Об этом сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.

"В рамках Московского урбанистического форума – 2023 заработала выставка, посвящённая городскому транспорту. Здесь вы сможете увидеть первый седан С-класса в линейке бренда "Москвич 6", — говорится в сообщении.

Кроме того, на стенде компании представлены городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".

Городской кроссовер "Москвич 3". Фото © VK / Завод "Москвич"

Электромобиль "Москвич 3е". Фото © VK / Завод "Москвич"

В компании отметили, что менее чем за год с начала старта производства авто стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры, причём с каждым днём "Москвичей" на столичных дорогах можно заметить всё чаще. Отечественные модели в том числе доступны для заказа в такси и аренды в каршеринге.