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21 августа, 15:03

"Москвич 6" впервые показали на выставке

На выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбэк "Москвич 6"

<p>Лифтбэк "Москвич 6". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zavodmoskvich?z=photo-40112350_457240859/wall-40112350_7081" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Завод "Москвич"</a></p>

Лифтбэк "Москвич 6". Обложка © VK / Завод "Москвич"

На столичной выставке "Станция Манеж" представили новый автомобиль бренда "Москвич" — лифтбэк "Москвич 6". Об этом сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.

"В рамках Московского урбанистического форума – 2023 заработала выставка, посвящённая городскому транспорту. Здесь вы сможете увидеть первый седан С-класса в линейке бренда "Москвич 6", — говорится в сообщении.

Кроме того, на стенде компании представлены городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".

Городской кроссовер "Москвич 3". Фото © VK / Завод "Москвич"

Городской кроссовер "Москвич 3". Фото © VK / Завод "Москвич"

Электромобиль "Москвич 3е". Фото © VK / Завод "Москвич"

Электромобиль "Москвич 3е". Фото © VK / Завод "Москвич"

В компании отметили, что менее чем за год с начала старта производства авто стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры, причём с каждым днём "Москвичей" на столичных дорогах можно заметить всё чаще. Отечественные модели в том числе доступны для заказа в такси и аренды в каршеринге.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Москвич" планирует открыть новые дилерские центры ещё в 16 городах России. Отделения появятся в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке и т.д. Как уточнили в компании, уже в скором времени вся необходимая контактная информация будет опубликована на сайте.

Николь Вербер
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