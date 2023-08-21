"Москвич 6" впервые показали на выставке
На выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбэк "Москвич 6"
Лифтбэк "Москвич 6". Обложка © VK / Завод "Москвич"
На столичной выставке "Станция Манеж" представили новый автомобиль бренда "Москвич" — лифтбэк "Москвич 6". Об этом сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.
"В рамках Московского урбанистического форума – 2023 заработала выставка, посвящённая городскому транспорту. Здесь вы сможете увидеть первый седан С-класса в линейке бренда "Москвич 6", — говорится в сообщении.
Кроме того, на стенде компании представлены городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".
Городской кроссовер "Москвич 3". Фото © VK / Завод "Москвич"
Электромобиль "Москвич 3е". Фото © VK / Завод "Москвич"
В компании отметили, что менее чем за год с начала старта производства авто стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры, причём с каждым днём "Москвичей" на столичных дорогах можно заметить всё чаще. Отечественные модели в том числе доступны для заказа в такси и аренды в каршеринге.
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Ранее Лайф рассказывал, что "Москвич" планирует открыть новые дилерские центры ещё в 16 городах России. Отделения появятся в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке и т.д. Как уточнили в компании, уже в скором времени вся необходимая контактная информация будет опубликована на сайте.