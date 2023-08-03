"Москвич" откроет новые дилерские центры ещё в 16 городах

Новые дилерские центры советского и российского автомобильного завода "Москвич" откроются ещё в 16 городах страны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как следует из сообщения производителя, речь идёт о таких городах, как Архангельск, Белгород, Иркутск, Калининград, Калуга, Киров, Курск, Липецк, Магнитогорск, Новороссийск, Петрозаводск, Тверь, Тула, Ульяновск, Чебоксары и Ярославль. В ближайшее время центры уже начнут подготовку площадок к открытию, а вся необходимая контактная информация появится на сайте.