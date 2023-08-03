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3 августа, 11:27

"Москвич" откроет новые дилерские центры ещё в 16 городах

Новые дилерские центры советского и российского автомобильного завода "Москвич" откроются ещё в 16 городах страны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как следует из сообщения производителя, речь идёт о таких городах, как Архангельск, Белгород, Иркутск, Калининград, Калуга, Киров, Курск, Липецк, Магнитогорск, Новороссийск, Петрозаводск, Тверь, Тула, Ульяновск, Чебоксары и Ярославль. В ближайшее время центры уже начнут подготовку площадок к открытию, а вся необходимая контактная информация появится на сайте.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге стартовали продажи новых моделей Honda. Для покупателей стали доступны седаны Civic, Accord, кроссоверы CR-V, UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Все авто адаптировали под отечественный рынок, а гарантия составляет три года.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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