На машины российской сборки предложили установить максимальные цены

В России предложили ограничить максимальную наценку на российские автомобили на уровне 15%. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей, пишет газета "Известия".

Там считают, что дилеры искусственно завышают цены, поэтому введение ограничения на цены российских автомобилей могло бы урегулировать ситуацию на рынке и снизить конечную стоимость машины.

Схожий механизм контроля цен введён на рынке табачной продукции, указал глава союза Павел Шапкин, и предложивший ограничить наценку на уровне 15%.