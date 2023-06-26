"Приём тут один": Назван способ получить скидку при покупке авто в этом году

Чтобы получить скидку у дилера при покупке автомобиля, нужно указать ему на конкурента, у которого приобрести транспортное средство будет выгоднее, посоветовал в беседе с "Вечерней Москвой" ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.

По его словам, на вторичном рынке есть больше возможностей для торга. А автодилеры готовы пойти на уступки, когда понимают, что потенциальный клиент разбирается в данном вопросе.

"Приём тут один: чтобы понизить цену у дилера, нужно иметь в виду конкурентов. Можно обзвонить разные дилерские центры и узнать, кто и что предлагает. Выписать всё это, составить таблицу, а после этого звонить всем, раскрывать предложения и предлагать сделать скидку. Как правило, это работает. Других возможностей купить новый автомобиль со скидкой нет", — пояснил Субботин.

При покупке авто на вторичном рынке важно оценить состояние транспортного средства. Желательно взять с собой специалиста, разбирающегося в машинах: он поможет понять те моменты, в которых сложно разобраться самостоятельно. Выявленные недостатки можно использовать для торга.

По словам специалиста, узнать, какие проблемы бывают у конкретного автомобиля, можно и самостоятельно, изучив форумы и публикации на эту тему. Нужно также понять, в каком состоянии кузов и силовые агрегаты, включая мотор и коробку передач. Погрешности тоже могут стать поводом для торга.

Также Субботин посоветовал изучить цены на желаемый автомобиль — достаточно трёх машин. Если прислушаться к этим советам, можно даже в отсутствие опыта получить базовое понимание ситуации. В заключение он предупредил, что продавцы склонны убеждать потенциальных клиентов в справедливости цены, однако к их словам "нужно относиться взвешенно" и не поддаваться на психологические уловки.