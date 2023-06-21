В России стартовали продажи сразу восьми моделей Honda

В Санкт-Петербурге стартовали продажи новых автомобилей Honda, покупателям представят сразу восемь моделей, это в четыре раза больше, чем предлагалось до ухода производителя с российского рынка. Об этом рассказали в пресс-службе дилера "Звезда Невы".

Речь идёт о седанах Civic, Accord, кроссоверах CR-V, UR-V, ZR-V, Vezel и минивэне Odyssey. Всего в наличии свыше 50 машин, они произведены в 2022-м и 2023 году. Их уже адаптировали под отечественный рынок, гарантия на авто составит три года.

"Мы предлагаем автомобили с гарантией, официально поставляемые в Россию, обладаем необходимыми ресурсами и опытом для обеспечения премиального уровня клиентского и сервисного обслуживания", — поделился гендиректор дилера Валерий Рыжкин в беседе с "Российской газетой".