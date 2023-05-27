Автодилеры потребовали продлить условия параллельного импорта автозапчастей
"Известия": Российские дилеры потребовали продлить параллельный импорт запчастей
Действие сертификатов соответствия на импортные запчасти, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту, должно быть пролонгировано. С таким заявлением выступил Союз автосервисов и ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), передаёт газета "Известия".
По данным газеты, соответствующе письмо члены РОАД уже направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В нём они напомнили, что в противном случае поставки деталей могут прекратиться уже с 1 сентября этого года.
"Если не будет принято решение о продлении необходимой документации или ином методе ввоза, не менее 100 торговых марок встанут на таможне", — подчеркнул член правления Союза автосервисов Илья Плисов.
По словам президента ассоциации РОАД Алексея Подщеколдина, также существует риск дефицита запчастей, если решение о продление документации не будет принято.
Ранее Лайф писал, что приезжающие в Дубай россияне наладили новую схему: они покупают по несколько машин и автодетали в ОАЭ и перепродают уже на родине. В результате запчасти, например, становятся дешевле, чем до санкций.
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