Автодилеры потребовали продлить условия параллельного импорта автозапчастей

Действие сертификатов соответствия на импортные запчасти, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту, должно быть пролонгировано. С таким заявлением выступил Союз автосервисов и ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), передаёт газета "Известия".

По данным газеты, соответствующе письмо члены РОАД уже направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В нём они напомнили, что в противном случае поставки деталей могут прекратиться уже с 1 сентября этого года.

"Если не будет принято решение о продлении необходимой документации или ином методе ввоза, не менее 100 торговых марок встанут на таможне", — подчеркнул член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

По словам президента ассоциации РОАД Алексея Подщеколдина, также существует риск дефицита запчастей, если решение о продление документации не будет принято.