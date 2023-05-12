Ещё дешевле, чем до санкций: Россияне скупают авто и запчасти в Дубае и продают в РФ

Приезжающие в Дубай россияне наладили новую схему: они покупают по несколько машин и автодетали в ОАЭ и перепродают уже на родине. В результате запчасти, например, становятся дешевле, чем до санкций. Об этом пишет The New York Times.

"Дубай — это три в одном. Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете её для перепродажи", — рассказал изданию один из участников схемы.

Информацию подтверждает и автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, все, у кого есть деньги, привозят из Дубая машины. Сам Баканов тоже наладил реэкспорт авто в РФ. По его словам, запчасти для иномарок в результате такой схемы становятся доступны по более низким ценам, чем до спецоперации и санкций.

По данным NYT, дубайские компании активно нанимают русскоязычный персонал для обслуживания таких клиентов. Владелец Bright Zone International General Trading LLC заявил, что конкуренция для обслуживания российского рынка "сейчас очень жёсткая".

Тем временем в западных автоконцернах опровергают информацию о поставках продукции в РФ обходным путём. Ничего не знают о подобной схеме, например, в опрошенных газетой Volvo и General Motors.