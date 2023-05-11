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11 мая, 08:11

Россиян предупредили о проблемах с ремонтом техники популярной марки

"Известия": Технику Bosch стало сложно ремонтировать из-за нехватки запчастей

В России фиксируются перебои с поставками запчастей для починки бытовой техники европейских компаний, в частности Bosch. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сотрудников нескольких ремонтных фирм.

Труднее всего найти электронные блоки управления для посудомоечных и стиральных машин, особенно это касается всевозможных умных устройств, купленных около двух-трёх лет назад. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, некоторые запчасти Bosch действительно поставлялись с заводов в Европе. Есть возможность заменить их китайскими аналогами, но они часто работают не очень хорошо. Это проблема также касается техники Siemens.

В Минпромторге заявили, что к ним информация о дефиците запчастей не поступала. Однако в компании, занимающейся сервисным обслуживанием продукции Bosch, признали логистические проблемы с поставкой запчастей.

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Немецкая компания Bosch перестала поставлять свою технику в Россию в марте прошлого года. В августе стало известно, что техногигант начал искать покупателей на два своих завода в РФ. Сообщалось, что их могут купить китайские производители Midea или Hisense.

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Никита Никонов
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