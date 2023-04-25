В Россию вновь станут ввозить детали для Mercedes

Центральный склад "Мерседес-Бенц рус" в ближайшее время возобновит отгрузку деталей для гарантийного ремонта и постгарантийного сервиса автомобилей этой марки в России. Об этом рассказали в ГК "Автодом". Компания намерена выкупить российские активы у немецкого производителя.

Как пишут "Известия", на практике это будет выглядеть так: центральный склад станет работать как прежде, то есть сервисные центры марки и центры продаж смогут заказывать и получать необходимые детали.

"Мы рассматриваем различные сценарии ведения бизнеса по продаже автомобилей на российском рынке", — рассказал гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Как отметили в Минпромторге, договорённости участников сделки позволят выполнять обязательства по послепродажному обслуживанию автомобилей. Сроки гарантийного и сервисного ремонтов Mercedes для клиентов в официальных центрах сократятся.