КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 22:08

В Россию вновь станут ввозить детали для Mercedes

"Известия": Возобновляются отгрузки в Россию деталей Mercedes

Центральный склад "Мерседес-Бенц рус" в ближайшее время возобновит отгрузку деталей для гарантийного ремонта и постгарантийного сервиса автомобилей этой марки в России. Об этом рассказали в ГК "Автодом". Компания намерена выкупить российские активы у немецкого производителя.

Как пишут "Известия", на практике это будет выглядеть так: центральный склад станет работать как прежде, то есть сервисные центры марки и центры продаж смогут заказывать и получать необходимые детали.

"Мы рассматриваем различные сценарии ведения бизнеса по продаже автомобилей на российском рынке", — рассказал гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Как отметили в Минпромторге, договорённости участников сделки позволят выполнять обязательства по послепродажному обслуживанию автомобилей. Сроки гарантийного и сервисного ремонтов Mercedes для клиентов в официальных центрах сократятся.

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Wikipedia / John Yavuz Can

Арина Родионова
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