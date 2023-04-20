СМИ узнали об одобренной продаже российского завода Volkswagen

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала продажу завода Volkswagen, который находится под Калугой. Приобретёт его один из крупнейших российских автодилеров. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника.

Газета уточняет, что партнёром российской компании по приобретению завода может стать китайский автоконцерн Chery. Сумму сделки издание не называет.

Завод Volkswagen под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 году, а через два года приступил к полному циклу производства. Предприятие способно выпускать до 225 000 автомобилей в год. На площадке выпускали легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan.