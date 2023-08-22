Автозавод "Москвич" сообщил об открытии дилерских центров ещё в 12 городах РФ
Дилерские центры автомобильного завода "Москвич" появятся ещё в 12 российских городах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Москвич" объявляет новых партнёров в 12 городах России: Барнаул, Вологда, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Рязань, Ростов-на-Дону, Сургут, Тамбов, Тольятти, Томск, Череповец", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что новые дилерские центры были выбраны по результатам сбора заявок в июне 2023 года. В ближайшее время они начнут продажу и обслуживание автомобилей. Сейчас автомобили "Москвич" можно купить в 25 городах страны.
Ранее на выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбэк "Москвич 6". Кроме того, на стенде компании показали городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Напомним, сборка автомобилей на заводе "Москвич" началась осенью прошлого года. Легендарный бренд появился на месте завода "Рено".
ТАСС / Александр Щербак