Автозавод "Москвич" сообщил об открытии дилерских центров ещё в 12 городах РФ

Дилерские центры автомобильного завода "Москвич" появятся ещё в 12 российских городах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе добавили, что новые дилерские центры были выбраны по результатам сбора заявок в июне 2023 года. В ближайшее время они начнут продажу и обслуживание автомобилей. Сейчас автомобили "Москвич" можно купить в 25 городах страны.