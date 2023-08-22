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22 августа, 07:55

Автозавод "Москвич" сообщил об открытии дилерских центров ещё в 12 городах РФ

Дилерские центры автомобильного завода "Москвич" появятся ещё в 12 российских городах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Москвич" объявляет новых партнёров в 12 городах России: Барнаул, Вологда, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Рязань, Ростов-на-Дону, Сургут, Тамбов, Тольятти, Томск, Череповец", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новые дилерские центры были выбраны по результатам сбора заявок в июне 2023 года. В ближайшее время они начнут продажу и обслуживание автомобилей. Сейчас автомобили "Москвич" можно купить в 25 городах страны.

АвтоВАЗ и "Москвич" готовы обеспечить поставки авто для чиновников

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Ранее на выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбэк "Москвич 6". Кроме того, на стенде компании показали городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Напомним, сборка автомобилей на заводе "Москвич" началась осенью прошлого года. Легендарный бренд появился на месте завода "Рено".

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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