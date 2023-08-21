Регион

Уведомления отключены

21 августа, 01:22

Российские дилеры остались без софта к автомобилям Audi

"Известия": Концерн Audi лишил российских дилеров доступа к своему ПО

Известный немецкий автоконцерн Audi ограничил российским дилерам доступ к программному обеспечению, необходимому для прошивки электронных агрегатов машин. Обновлённый софт не поставляется в РФ уже два месяца, сообщили в одном из центров по продаже иномарок.

Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время для автомобилей марки Audi не существует альтернативного ПО. Поэтому следует повременить с приобретением новых моделей, посоветовал дилер в интервью "Известиям".

"Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее", — пояснили изданию.

Российские дилеры остались без ПО Mercedes-Benz

Российские дилеры остались без ПО Mercedes-Benz

Ранее Лайф назвал пять западных компаний, которые не смогли пережить уход из России и оказались на грани разорения. Именно такая история произошла с французским автоконцерном Renault.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
  • Новости
  • audi
  • Авто
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров