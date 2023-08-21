Российские дилеры остались без софта к автомобилям Audi

Известный немецкий автоконцерн Audi ограничил российским дилерам доступ к программному обеспечению, необходимому для прошивки электронных агрегатов машин. Обновлённый софт не поставляется в РФ уже два месяца, сообщили в одном из центров по продаже иномарок.

Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время для автомобилей марки Audi не существует альтернативного ПО. Поэтому следует повременить с приобретением новых моделей, посоветовал дилер в интервью "Известиям".

"Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее", — пояснили изданию.