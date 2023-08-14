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14 августа, 03:21

Российские дилеры остались без ПО Mercedes-Benz

"Известия": Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на представителей компании и пресс-службу дистрибьютора концерна в России "МБ Рус".

В пресс-службе уточнили, что в некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта. Представители концерна также отметили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России "МБ Рус" больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.

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Возросшие сроки ремонта машин называются главной проблемой на данный момент. Вероятно, часть диагностики перейдёт в офлайн-режим, а отключение ПО может создавать проблемы с сигнализацией и кодированием ключей от автомобиля.

Напомним, в июле 2022 года стало известно о том, что Mercedes намерен продать свой бизнес в России. Тогда отмечалось, что концерн планирует продать имущество через торги. А позже сообщалось, что автопроизводитель хочет избавиться от завода по сборке автомобилей в Подмосковье — площадки в подмосковном Есипове, принадлежащей "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус". Как уточнялось, покупателем может стать дилер "Автодом". В октябре же автопроизводитель объявил о решении уйти из РФ и продать доли в российских "дочках" локальному инвестору.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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