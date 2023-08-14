Российские дилеры остались без ПО Mercedes-Benz

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на представителей компании и пресс-службу дистрибьютора концерна в России "МБ Рус".

В пресс-службе уточнили, что в некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта. Представители концерна также отметили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России "МБ Рус" больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.