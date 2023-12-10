Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 10:01

В России подскочили цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса

SHOT ПРОВЕРКА: Цены на остатки немецких премиум-автомобилей в РФ выросли на 25%

Остатки новых немецких машин премиум-класса в России за 2023 год выросли в среднем на 25%, рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ представители сферы розничной торговли автомобилями. Новые Mercedes, BMW и Audi не поставляют уже давно, а завезённые до 2022 года авто распродают по бешеным ценникам.

По словам собеседников телеграм-канала из сферы розничной торговли автомобилями, рынок немецких авто в данный момент претерпевает кризис: активных продаж нет как внутри Германии, так и за рубежом. Немецкие компании остановили в РФ производство и распродали активы. А Россия как раз и была одним из главных потребителей машин из ФРГ.

По итогам года тот же Mercedes-Benz C-класс 180 подорожал на 46%, Maybach S 680 — на 18%, а BMW X7 — на 34%, автодилерам остаётся лишь пытаться реализовать "сладкие остатки".

В России объявлена борьба с "эффектом кенгуру" на дорогах

В России объявлена борьба с "эффектом кенгуру" на дорогах

Ранее стало известно о росте продаж новых автомобилей в России по итогам 2023 года. По словам автоэксперта Максима Кадакова, ожидается внушительное число — около миллиона машин. Что, к слову, на 59% больше показателя 2022 года.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Экономика
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров