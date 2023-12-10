В России подскочили цены на остатки немецких автомобилей премиум-класса

Остатки новых немецких машин премиум-класса в России за 2023 год выросли в среднем на 25%, рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ представители сферы розничной торговли автомобилями. Новые Mercedes, BMW и Audi не поставляют уже давно, а завезённые до 2022 года авто распродают по бешеным ценникам.

По словам собеседников телеграм-канала из сферы розничной торговли автомобилями, рынок немецких авто в данный момент претерпевает кризис: активных продаж нет как внутри Германии, так и за рубежом. Немецкие компании остановили в РФ производство и распродали активы. А Россия как раз и была одним из главных потребителей машин из ФРГ.

По итогам года тот же Mercedes-Benz C-класс 180 подорожал на 46%, Maybach S 680 — на 18%, а BMW X7 — на 34%, автодилерам остаётся лишь пытаться реализовать "сладкие остатки".