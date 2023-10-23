Адвокат назвал 5 схем, которые мошенники используют при продаже автомобиля
Адвокат Наставшев советует проверить историю авто перед покупкой
Чтобы долгожданная покупка автомобиля не обернулась обманом, важно знать основные мошеннические схемы и как на них не попасться. О них Лайфу рассказал адвокат Филипп Наставшев.
Основные способы, которые используют мошенники при продаже авто:
- Подделка документов: это происходит, когда мошенники не имеют права продавать данную машину.
- Скрытые дефекты: это делается, чтобы продать авто выше цены. Это могут быть как серьёзные дефекты, например, проблемы с двигателем или трансмиссией, так и более мелкие — царапины и вмятины.
- Онлайн-мошенничество: мошенники могут создавать фиктивные объявления о продаже автомобилей в Интернете, чтобы получать предоплату от неопытных покупателей, а затем исчезать.
- Неправильная оценка стоимости: мошенники могут завышать цену на машину, чтобы получить больше денег от покупателя.
- Продажа украденного автомобиля.
Адвокат Филипп Наставшев. Фото предоставлено Лайфу
Наставшев также назвал несколько способов защитить себя от мошенничества при покупке автомобиля:
- Проверьте историю авто. Это поможет выявить любые несоответствия в документах, гарантийные случаи, пройденные ТО и другую важную информацию о машине.
- Проведите осмотр. Это поможет выявить любые скрытые проблемы с автомобилем, о которых вам "забыл" рассказать продавец.
- Проверьте самого продавца и его репутацию. Если возможно, поищите отзывы от предыдущих клиентов, чтобы убедиться в его надёжности.
- Будьте осторожны при покупке онлайн. Никогда не отправляйте предоплату до тех пор, пока вы не убедитесь, что продавец является настоящим.
- Не торопитесь. Прежде чем покупать новый автомобиль, убедитесь, что вы всё осмотрели и проверили. Никогда не давайте себя склонить к покупке.
- Обратитесь к профессиональному консультанту, который может помочь оценить стоимость автомобиля, проверить его историю и ответить на любые вопросы.
Кстати, ранее дилеры сообщили, что за 2023 год легковые автомобили в России могут подорожать на 30% в годовом выражении. Цены на машины ранее уже поднялись из-за ситуации с курсом рубля, а также повышения утильсбора. Однако эксперты ожидают очередного подорожания.
ТАСС / Артём Геодакян