Адвокат назвал 5 схем, которые мошенники используют при продаже автомобиля

Чтобы долгожданная покупка автомобиля не обернулась обманом, важно знать основные мошеннические схемы и как на них не попасться. О них Лайфу рассказал адвокат Филипп Наставшев.

Основные способы, которые используют мошенники при продаже авто: Подделка документов: это происходит, когда мошенники не имеют права продавать данную машину. Скрытые дефекты: это делается, чтобы продать авто выше цены. Это могут быть как серьёзные дефекты, например, проблемы с двигателем или трансмиссией, так и более мелкие — царапины и вмятины. Онлайн-мошенничество: мошенники могут создавать фиктивные объявления о продаже автомобилей в Интернете, чтобы получать предоплату от неопытных покупателей, а затем исчезать. Неправильная оценка стоимости: мошенники могут завышать цену на машину, чтобы получить больше денег от покупателя. Продажа украденного автомобиля.

Адвокат Филипп Наставшев. Фото предоставлено Лайфу

Наставшев также назвал несколько способов защитить себя от мошенничества при покупке автомобиля: Проверьте историю авто. Это поможет выявить любые несоответствия в документах, гарантийные случаи, пройденные ТО и другую важную информацию о машине. Проведите осмотр. Это поможет выявить любые скрытые проблемы с автомобилем, о которых вам "забыл" рассказать продавец. Проверьте самого продавца и его репутацию. Если возможно, поищите отзывы от предыдущих клиентов, чтобы убедиться в его надёжности. Будьте осторожны при покупке онлайн. Никогда не отправляйте предоплату до тех пор, пока вы не убедитесь, что продавец является настоящим. Не торопитесь. Прежде чем покупать новый автомобиль, убедитесь, что вы всё осмотрели и проверили. Никогда не давайте себя склонить к покупке. Обратитесь к профессиональному консультанту, который может помочь оценить стоимость автомобиля, проверить его историю и ответить на любые вопросы.