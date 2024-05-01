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1 мая, 10:14

Около 30 дачных строений загорелись в Забайкальском крае

В Забайкальском крае загорелось порядка 30 дачных строений в садовом некоммерческом товариществе (СНТ). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры с места пожара в Забайкальском крае. Видео © Telegram / МЧС России

"В Читинском районе горит СНТ "Разведчик недр". Предварительно, огонь охватил 30 строений. Пожар перешёл на лесной массив", — говорится в сообщении ведомства.

На месте пожара работают 86 спасателей и 24 единицы техники. В настоящее время специалистам удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Читинского района Виктор Машуков отметил, что предварительная причина пожара — попытка собственников самостоятельно подключить электричество после его отключения накануне.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 13-летний подросток в одиночку потушил природный пожар, тем самым не дав его посёлку сгореть. Пламя мальчик увидел из окна школы на уроке, после чего отправился в лес на разведку.

В Улан-Удэ и окрестностях потушили все возгорания
В Улан-Удэ и окрестностях потушили все возгорания
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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