Около 30 дачных строений загорелись в Забайкальском крае

В Забайкальском крае загорелось порядка 30 дачных строений в садовом некоммерческом товариществе (СНТ). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры с места пожара в Забайкальском крае. Видео © Telegram / МЧС России

"В Читинском районе горит СНТ "Разведчик недр". Предварительно, огонь охватил 30 строений. Пожар перешёл на лесной массив", — говорится в сообщении ведомства.

На месте пожара работают 86 спасателей и 24 единицы техники. В настоящее время специалистам удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Глава Читинского района Виктор Машуков отметил, что предварительная причина пожара — попытка собственников самостоятельно подключить электричество после его отключения накануне.