В Улан-Удэ и окрестностях потушили все возгорания

Все пожары, случившиеся в ночь на 1 мая в Улан-Удэ и его окрестностях, ликвидированы, их общая площадь составила 16,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Пострадавших нет. Службы проводят обследование территорий. <...> Предварительная причина [крупного пожара в СНТ "Кирпичник" Заиграевского района] — схлёст электропроводов", — написал он в телеграм-канале.

На улице Тулунжинской в микрорайоне Бурвод по трём адресам уничтожены заборы и бани, в Лиговском переулке повреждён фронтон дома, где проживает пять человек. Расселение не потребовалось. Причина пожара выясняется. В микрорайоне Энергетик, ДНТ "Клён", ДНТ "Зелёный плюс" и на улице Ландышевой Октябрьского района специалисты восстановили электроснабжение.

Всего на территории Улан-Удэ было зафиксировано десять возгораний, все они ликвидированы. Глава региона выразил благодарность пожарным, спасателям и волонтёрам, всю ночь боровшимся с огнём.