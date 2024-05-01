В Улан-Удэ и окрестностях потушили все возгорания
Глава Бурятии Цыденов: Площадь потушенных пожаров составила 16,8 тыс. квадратов
Бурятские спасатели на тушении пожара. Обложка © Telegram / Алексей Цыденов
Все пожары, случившиеся в ночь на 1 мая в Улан-Удэ и его окрестностях, ликвидированы, их общая площадь составила 16,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
"Пострадавших нет. Службы проводят обследование территорий. <...> Предварительная причина [крупного пожара в СНТ "Кирпичник" Заиграевского района] — схлёст электропроводов", — написал он в телеграм-канале.
На улице Тулунжинской в микрорайоне Бурвод по трём адресам уничтожены заборы и бани, в Лиговском переулке повреждён фронтон дома, где проживает пять человек. Расселение не потребовалось. Причина пожара выясняется. В микрорайоне Энергетик, ДНТ "Клён", ДНТ "Зелёный плюс" и на улице Ландышевой Октябрьского района специалисты восстановили электроснабжение.
Всего на территории Улан-Удэ было зафиксировано десять возгораний, все они ликвидированы. Глава региона выразил благодарность пожарным, спасателям и волонтёрам, всю ночь боровшимся с огнём.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в свою очередь сообщил, что по его распоряжению все службы работают в усиленном режиме. Сотрудники Комбината по благоустройству восстанавливают пострадавшие заборы, остановки и дорожные знаки. Специалисты МБУ "Городское лесничество" ещё ночью принялись убирать поваленные деревья. "Водоканал" во время непогоды подвозил в посёлок Загорск чистую воду. "Горсвет" убирает разрушенные опоры освещения и восстанавливает электроснабжение.
Напомним, жителей Улан-Удэ эвакуировали из-за пожаров в городе и его окрестностях. Ситуация осложнялась из-за порывистого ветра. Сообщалось, что огонь разошёлся на три тысячи квадратных метров, однако позже площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратов.