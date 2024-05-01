Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 21:02

Крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов

Пожарные ликвидировали открытое горение в Бурятии. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в Бурятии. Обложка © Telegram / МЧС России

В МЧС России озвучили актуальную информацию по масштабному пожару, охватившему дачный посёлок на окраине Улан-Удэ. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

"Огнём уничтожены 17 дачных домов, из них 12 — пустующие строения. На месте работает дознаватель МЧС России", — сказано в сообщении пресс-службы министерства с прикреплённым видео с места событий.

Пожарные ликвидировали открытое горение в Бурятии. Видео © Telegram / МЧС России

Глава Бурятии Цыденов: Причиной пожаров могли стать обрывы ЛЭП
Глава Бурятии Цыденов: Причиной пожаров могли стать обрывы ЛЭП

Life.ru напоминает, крупный пожар произошёл на окраине Улан-Удэ вечером 30 апреля. Спустя несколько часов площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Жители близлежащих домов эвакуированы.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров