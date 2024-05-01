Крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов

В МЧС России озвучили актуальную информацию по масштабному пожару, охватившему дачный посёлок на окраине Улан-Удэ. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

"Огнём уничтожены 17 дачных домов, из них 12 — пустующие строения. На месте работает дознаватель МЧС России", — сказано в сообщении пресс-службы министерства с прикреплённым видео с места событий.