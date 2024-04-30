Пожар произошёл на окраине Улан-Удэ, местных жителей эвакуируют

Пожар произошёл в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ, в результате которого была объявлена эвакуация местных жителей. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, ситуация осложняется плохой погодой, в частности штормовым ветром.

На окраине Улан-Удэ горят сразу несколько жилых домов. Видео © Telegram / Алексей Цыденов

"Проводим заседание комиссии по ЧС, разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанской. На месте работают специалисты, сотрудники МЧС и ГО ЧС. Тушат возгорание, идёт эвакуация людей", — написал он в своём телеграм-канале.

Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов, в городе и пригороде тушат пять пожаров. Были подняли МЧС и ГО ЧС. Кстати, в МЧС сообщили, что им поступило сообщение о возгорании надворных построек в микрорайоне Бурвод. Также и мэр города сообщил, что пожар не коснулся жилых домов.

"Сотрудникам пожарной охраны в день их профессионального праздника работы только добавилось. Ещё раз спасибо огнеборцам за работу!" — добавил глава Бурятии.