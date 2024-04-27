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26 апреля, 21:06

Во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске произошло обрушение кровли

При пожаре на центральном рынке в Невинномысске обрушилась кровля на 1000 кв. метрах

Во время пожара в торговом комплексе "Центральный" в Невинномысске Ставропольского края произошло обрушение кровли. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Кадры с места тушения пожара в торговом комплексе "Центральный" в городе Невинномысске на Ставрополье. Видео © Telegram / МЧС России

"На пожаре на Ставрополье произошло обрушение кровли на 1000 квадратных метрах", — рассказали в ведомстве.

Как, в свою очередь, сообщили в региональной прокуратуре, по факту пожара на рынке в Невинномысске организована проверка. В ходе неё ведомством будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

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Как писал Life.ru, в Ставропольском крае сотрудники местных аварийно-спасательных служб тушат крупный пожар, который возник в городе Невинномысске. Там горят павильоны в торговом комплексе "Центральный", площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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