Во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске произошло обрушение кровли

Во время пожара в торговом комплексе "Центральный" в Невинномысске Ставропольского края произошло обрушение кровли. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Кадры с места тушения пожара в торговом комплексе "Центральный" в городе Невинномысске на Ставрополье. Видео © Telegram / МЧС России

"На пожаре на Ставрополье произошло обрушение кровли на 1000 квадратных метрах", — рассказали в ведомстве.

Как, в свою очередь, сообщили в региональной прокуратуре, по факту пожара на рынке в Невинномысске организована проверка. В ходе неё ведомством будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.