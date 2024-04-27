Во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске произошло обрушение кровли
При пожаре на центральном рынке в Невинномысске обрушилась кровля на 1000 кв. метрах
Во время пожара в торговом комплексе "Центральный" в Невинномысске Ставропольского края произошло обрушение кровли. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Кадры с места тушения пожара в торговом комплексе "Центральный" в городе Невинномысске на Ставрополье. Видео © Telegram / МЧС России
"На пожаре на Ставрополье произошло обрушение кровли на 1000 квадратных метрах", — рассказали в ведомстве.
Как, в свою очередь, сообщили в региональной прокуратуре, по факту пожара на рынке в Невинномысске организована проверка. В ходе неё ведомством будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.
Как писал Life.ru, в Ставропольском крае сотрудники местных аварийно-спасательных служб тушат крупный пожар, который возник в городе Невинномысске. Там горят павильоны в торговом комплексе "Центральный", площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров.
Telegram / МЧС России