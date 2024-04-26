Момент взрыва на центральном рынке Невинномысска попал на видео

В Ставропольском крае сотрудники местных аварийно-спасательных служб тушат крупный пожар, который возник в городе Невинномысске. Как передаёт в телеграм-канале МЧС России, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров.

Взрыв в Невинномысске, который произошёл во время крупного пожара. Видео © VK / Невинномысск

В ведомстве сообщают, что там горят павильоны в торговом комплексе "Центральный". Стоит отметить, что, судя по опубликованным в социальных сетях видео, во время инцидента там что-то взорвалось.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар тушат 50 огнеборцев при поддержке 17 единиц техники.