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26 апреля, 20:52

Момент взрыва на центральном рынке Невинномысска попал на видео

МЧС: В Невинномысске на площади 1000 кв. метров горят торговые павильоны

В Ставропольском крае сотрудники местных аварийно-спасательных служб тушат крупный пожар, который возник в городе Невинномысске. Как передаёт в телеграм-канале МЧС России, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров.

Взрыв в Невинномысске, который произошёл во время крупного пожара. Видео © VK / Невинномысск

В ведомстве сообщают, что там горят павильоны в торговом комплексе "Центральный". Стоит отметить, что, судя по опубликованным в социальных сетях видео, во время инцидента там что-то взорвалось.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар тушат 50 огнеборцев при поддержке 17 единиц техники.

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Ранее Life.ru писал, что в селе Кулешовка Липецкой области мужчина устроил погром и пожар в магазине. Сам злоумышленник покидать помещение не спешил, поэтому его пришлось вытаскивать на улицу за ноги.

Обложка ©

VK / Невинномысск

Алексей Соловьёв
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