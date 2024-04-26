Момент взрыва на центральном рынке Невинномысска попал на видео
МЧС: В Невинномысске на площади 1000 кв. метров горят торговые павильоны
В Ставропольском крае сотрудники местных аварийно-спасательных служб тушат крупный пожар, который возник в городе Невинномысске. Как передаёт в телеграм-канале МЧС России, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров.
Взрыв в Невинномысске, который произошёл во время крупного пожара. Видео © VK / Невинномысск
В ведомстве сообщают, что там горят павильоны в торговом комплексе "Центральный". Стоит отметить, что, судя по опубликованным в социальных сетях видео, во время инцидента там что-то взорвалось.
По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар тушат 50 огнеборцев при поддержке 17 единиц техники.
Ранее Life.ru писал, что в селе Кулешовка Липецкой области мужчина устроил погром и пожар в магазине. Сам злоумышленник покидать помещение не спешил, поэтому его пришлось вытаскивать на улицу за ноги.
VK / Невинномысск