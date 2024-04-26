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26 апреля, 04:30

Не дал посёлку сгореть: Школьник из Новосибирской области в одиночку потушил природный пожар

Kp.ru: В Новосибирской области школьник в одиночку потушил природный пожар

В Новосибирской области 13-летний ученик седьмого класса Артём в одиночку потушил природный пожар, тем самым не дав его посёлку Линёво сгореть. Как пишет kp.ru, пламя он увидел из окна школы на уроке, после чего вечером отправился на разведку с собакой.

"Сказал, что посмотрит, потушили ли траву. Там лес и небольшое поле — дома в километре от этого поля. Конечно, вроде безопасное расстояние, но был ветер. Спустя примерно час Артём вернулся домой, весь пропахший дымом", — сообщила мама Артёма Наталья.

О том, что произошло, Наталья узнала из соцсетей, увидев фото сына и прочитав о случившемся в статье районной газеты, вывешенной на странице местной жительницы. Женщина выразила восхищение мальчиком, который сам берцами затоптал огонь. Собака тоже не стояла без дела, а зарывала уже прогоревшие участки, чтобы горячие угольки не снесло ветром в сухую траву.

По словам Натальи, приехавшим на место пожарным уже нечего было тушить. К слову, берцы мальчик не прожёг.

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Ранее в Липецкой области мужчина устроил погром и пожар в магазине. По некоторым данным, один человек получил ожоги — его доставили в больницу. При этом сам поджигатель не собирался никуда уходить, его пришлось буквально за ноги выносить на улицу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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